Обращение Путина 26 июня — главные тезисы

7info публикует главные тезисы обращения президента России Владимира Путина, которое транслировали 26 июня в 22.10.

– Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы это понимали;

– Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал;

– Всех объединило и соединило главное — ответственность за судьбу общества;

– Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними;

– Мы знаем, что подавляющее число бойцов и командиров группы «Вагнер» — патриоты. Их втянули в авантюру;

– Решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян и консолидация всего российского общества;

– Мужество павших героев-летчиков уберегли Россию;

– Бойцы «Вагнера» могут подписать контракт с Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться домой.