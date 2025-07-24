Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с «Абзацем» заявил, что Россия может передать Китаю не только западные трофеи, но и собственный ракетный комплекс «Орешник». По его мнению, это станет сильнейшим моральным и техническим ударом по США и странам НАТО.

«Не думаю, что мы ограничимся только Storm Shadow и Patriot. Не исключаю, что Россия поделится “Орешником” с китайскими друзьями», — отметил Баранец.

Китайские СМИ ранее сообщили, что Москва рассматривает возможность передачи Пекину трофейной западной техники, включая ракеты Storm Shadow и элементы ПВО Patriot, захваченные на Украине.

По словам эксперта, каждый трофей содержит «технические хитрости», которые важны для изучения. Передача таких образцов даст Китаю реальные данные о возможностях американского вооружения, чего нельзя добиться только разведкой.

Также он подчеркнул, что тесное военное сотрудничество Москвы и Пекина вызывает раздражение на Западе и демонстрирует высокий уровень доверия между странами.