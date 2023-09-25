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Оборот рязанских малых предприятий за полгода составил 103 млрд рублей

7info
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В I полугодии в Рязанской области средняя численность работников малых предприятий без микропредприятий составила 43 тыс. человек, из них 22 тыс. человек трудились в сфере обрабатывающих производств, организациях оптовой и розничной торговли, а также в сфере строительства. Данные приводит пресс-служба Рязаньстата.

Оборот малых предприятий без микропредприятий за I полугодие 2023 года составил 103 млрд рублей. 43% сформировалось за счет предприятий оптовой и розничной торговли, 24% — обрабатывающих производств, 9% — строительства.

Среднесписочная численность работников средних предприятий без учета внешних совместителей — 14 тыс. человек, из них 50% — работники предприятий обрабатывающих производств.

Оборот средних предприятий в I полугодии 2023 года составил 43 млрд рублей, 40% в котором занимали предприятия оптовой и розничной торговли, 39% — обрабатывающих производств.

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