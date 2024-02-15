Четверг, 15 февраля, 2024

Оборона ВСУ в Авдеевке рушится, сообщают военкоры

Автор: 7info

Опубликовано

Оборона ВСУ в Авдеевке рушится: армией России взяты укрепрайоны «Зенит», «Чебурашка» и Донецкая фильтровальная станция, сообщает вечером 15 февраля телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русская Весна»

За укрепрайоном «Зенит» южнее Авдеевки пал и соседний укрепрайон «Чебурашка». Российские войска продвинулись на участке шириной до 2 км и на глубину более 2 км, говорится в сообщении. 

Западнее садового товарищества «Виноградники 2» российские войска продвинулись вдоль лесополосы на участке шириной до 500 м на глубину до 180 м.

Также сообщается, что взята Донецкая Фильтровальная Станция.

В Белом доме назвали ситуацию в Авдеевке критической, сообщает «RT на русском». Город может перейти под контроль ВС РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии, отметил Джон Кирби.

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