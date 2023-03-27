Обновлённая рязанская школа №70 встретит учеников 1 сентября

Школа №70 в Рязани вошла в число 7 школ города — участников Программы модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Учебное заведение посетили депутаты Рязанской городской думы Александр Лемдянов и Галина Трушина.

В текущем году в городском бюджете заложено 689,2 млн рублей на капремонт школ №1, 8, 15, 37, 41, 52, 70, благоустройство их территорий, а также на ремонт фасада школы №7.

Стоимость контракта на ремонт 70-й школы — 79,3 млн рублей. Подрядчик уже определён. В планах — ремонт общественных пространств, сетей канализации и водоснабжения, электроснабжения, отопления, пожарной сигнализации, а также замена оконных блоков на сумму 58,3 млн рублей.

Школа получит учебное и спортивное оборудование, в актовый и лекционный залы приобретут мебель. 9,5 миллионов рублей заложено на благоустройство территории вокруг учебного заведения.

В школе появится медиацентр – новая библиотека и читальный зал, лекционный зал с возможностью проведения ВКС, а также центр детских инициатив.

Депутаты обсудили реализацию проекта с директором учебного заведения Галиной Лежневой.

Работы планируется завершить к 10 августа. Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы, а с апреля планируется приступить к работам по графику.

Галина Трушина: «Будем контролировать выполнение ремонтных работ по срокам и качеству. 1 сентября наших детей должна встретить любимая обновлённая школа»