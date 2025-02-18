Обновленный Скорбященский мемориальный комплекс откроют к майским праздникам

Работы на Скорбященском мемориальном комплексе в Рязани завершатся к майским праздникам. Об этом сообщает телеграм-канал «МЦУ Рязань».

В этом году исполнится 80лет Победы в Великой Отечественной войне. К памятной дате в Рязани обновляют Скорбященский мемориальный комплекс. Уже установлены новые наградные плиты воинам, погибшим в годы ВОВ. Керамогранит, из которого сделаны плиты, и золотая гравировка на них позволит сохранить комплекс на долгие годы.

На данный момент продолжаются работы на площадке около Огня памяти.