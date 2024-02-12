Понедельник, 12 февраля, 2024
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Обновленные Торговые ряды в Касимове откроют 1 мая

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Касимов
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Мэр Касимова Иван Бахилов поделился планами по внедрению туркода в городе и развитию туристической инфраструктуры. Одним из предстоящих изменений станет открытие обновленных Торговых рядов, сообщает ТКР.

В городе уже установили скульптуры Мещеряков, архитектурную подсветку зданий и памятников, туристическую навигацию, арт-объекты, качели, новые туалеты и мобильный информационный туристический центр.

Кроме этого, в ближайшее время в городе откроют новое музейное пространство и информационный центр, которые будут работать в Торговых рядах. Открытие запланировано на 1 мая.

Будем дальше развиваться и идти к Оке. Новые туристические локации очень информативны. Думаю, гости и жители уже оценили внедрение туркода, — сказал Бахилов.

Также в планах – поменять домовые вывески, разместить всю туристическую навигацию, заменить урны и вазоны и установить смотровые площадки на набережной.  

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