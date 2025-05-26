Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

В понедельник, 26 мая, стало известно о смерти Александра Григорьева, пожилого мужчины, над которым издевались украинцы в немецких касках. Труп обнаружили российские военные, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

— На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость! — написал он в телеграм-канале.

Видео с Александром Степановичем, который попросил помощи, а в ответ получил издевательства, появилось в августе 2024 года. С тех пор судьба пожилого человека была неизвестна.

Александр Степанович жил на Донбассе. С началом боевых действий дочка Светлана забрала его в Курскую область — подальше от войны. Он стал жертвой украинских вооружённых формирований, вошедших на территорию России.

Хинштейн выразил соболезнования дочери мужчины. Он уверен, что преступники будут наказаны.