Старец Кукша Одесский — наш современник, жизнь его пришлась на роковую первую половину XX века. У него были тысячи духовных чад, монах принимал их в самое безбожное время, а ещё ему был явлен дар особой прозорливости. Старец смог предсказать ужасы XXI века. Что нас ждёт, согласно пророчествам Кукши Одесского, рассказал журналист Роман Голованов.

Старец Кукша служил в Иерусалиме у гроба Господня, был на Афоне. После паломничества вернулся на родину, в Россию. Служил в Киево-Печерской обители. В годы гонений старца Кукшу отправили в лагерь, где он чудом остался жив. В лагере он пробыл 5 лет, затем последовали ещё 5 лет ссылок.

Однажды киевский владыка отправил ему в лагерь под видом хлеба сто частиц сухих даров. И старец не мог причаститься один. В лагере было много монахов, священников, мирян, которые находились там за свою веру. И старец помог причаститься всем, кто этого пожелал.

В лагере батюшка фактически умирал от голода. Однажды он увидел ворона и стал молиться: ворон, ты кормил пророка Илью в пустыне, принеси мне кусочек пирога. И вдруг с неба упал пирог с мясом. Это ворон схватил пирог с противня у поваров и кинул пирог старцу. Этот пирог предназначался для охраны.

Ещё одно чудо связано с пребыванием старца в легере. Как-то раз он подошёл к охраннику, который сторожил его, и сказал: тебе срочно нужно домой, у тебя болеет дочь. Просись в отпуск. Тот запереживал и сказал, что в отпуск его не отпустят. Да и не сразу поверил старцу. А потом пришла телеграмма о том, что его дочка заболела. И тогда он пришел просить помощи у старца: помолись за неё, говорит. Старец ответил, что тот должен дать обет Богу. Прежде всего — поменять свою жизнь и начать много и усердно молиться. Тот пообещал старцу и обещание выполнил. И дочка исцелилась.

Когда старец вернулся из лагеря, его много перебрасывали по разным монастырям. И везде с ним воевал лукавый. Однажды молодой монах видел, как старец каждый день окропляет свою келью святой водой. И спросил у него, зачем тот это делает. Тогда батюшка пришел к нему в келью и стал делать то же самое. И вдруг монах увидел, что вся келья наполнена нечистой силой, она выбегает из двери, когда батюшка начал молиться. И тот укрепился в вере. И понял, что существует не только этот материальный мир. И духовное не менее реально, чем материальное.

Ему словно был открыт весь XXI век и всё то, что будут переживать люди в это время. Вот что говорил монах: