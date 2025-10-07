Вторник, 7 октября, 2025
14.2 C
Рязань
Интересное

Обнародованы пророчества старца Кукши Одесского, который видел все ужасы XXI века

Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Старец Кукша Одесский — наш современник, жизнь его пришлась на роковую первую половину XX века. У него были тысячи духовных чад, монах принимал их в самое безбожное время, а ещё ему был явлен дар особой прозорливости. Старец смог предсказать ужасы XXI века. Что нас ждёт, согласно пророчествам Кукши Одесского, рассказал журналист Роман Голованов.

Старец Кукша служил в Иерусалиме у гроба Господня, был на Афоне. После паломничества вернулся на родину, в Россию. Служил в Киево-Печерской обители. В годы гонений старца Кукшу отправили в лагерь, где он чудом остался жив. В лагере он пробыл 5 лет, затем последовали ещё 5 лет ссылок.

Однажды киевский владыка отправил ему в лагерь под видом хлеба сто частиц сухих даров. И старец не мог причаститься один. В лагере было много монахов, священников, мирян, которые находились там за свою веру. И старец помог причаститься всем, кто этого пожелал.

В лагере батюшка фактически умирал от голода. Однажды он увидел ворона и стал молиться: ворон, ты кормил пророка Илью в пустыне, принеси мне кусочек пирога. И вдруг с неба упал пирог с мясом. Это ворон схватил пирог с противня у поваров и кинул пирог старцу. Этот пирог предназначался для охраны.

Ещё одно чудо связано с пребыванием старца в легере. Как-то раз он подошёл к охраннику, который сторожил его, и сказал: тебе срочно нужно домой, у тебя болеет дочь. Просись в отпуск. Тот запереживал и сказал, что в отпуск его не отпустят. Да и не сразу поверил старцу. А потом пришла телеграмма о том, что его дочка заболела. И тогда он пришел просить помощи у старца: помолись за неё, говорит. Старец ответил, что тот должен дать обет Богу. Прежде всего — поменять свою жизнь и начать много и усердно молиться. Тот пообещал старцу и обещание выполнил. И дочка исцелилась.

Когда старец вернулся из лагеря, его много перебрасывали по разным монастырям. И везде с ним воевал лукавый. Однажды молодой монах видел, как старец каждый день окропляет свою келью святой водой. И спросил у него, зачем тот это делает. Тогда батюшка пришел к нему в келью и стал делать то же самое. И вдруг монах увидел, что вся келья наполнена нечистой силой, она выбегает из двери, когда батюшка начал молиться. И тот укрепился в вере. И понял, что существует не только этот материальный мир. И духовное не менее реально, чем материальное.

Ему словно был открыт весь XXI век и всё то, что будут переживать люди в это время. Вот что говорил монах:

— О Боже, знаете ли вы, что уже сейчас земным благополучиям Господь положил предел. Сейчас не время жениться или выходить замуж, эти дни нам Господь дал для покаяния и раскаяния от плотской жизни. Это время не для пиров и свадеб, пьянства — это всё мы должны оставить, умоляя в слезах нашего истинного Бога о прощении наших тяжёлых грехов. Надо просить со слезами Его, чтобы он помиловал нас на страшном суде. Ибо после всех этих бедствий настанет страшный день суда. Но только ни дня, ни часа никто не знает. Даже ангелы на небе. Только знает один Господь. Приближается ужасное время! От сотворения мира ещё такого не было!

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.

Фирму в Касимове оштрафовали на 500 тысяч за взятку должностному лицу

Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ

Легковушку разорвало пополам во время ДТП под Рязанью 

Столкновение легковушки с грузовиком произошло в районе Криуши. На месте работали пожарные, сотрудники полиции. 

В сентябре в Рязани родились Давид и Гетта 

В сентябре в МФЦ Перинатального центра Рязани было зарегистрировано 106 новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше — 56, девочек родилось 50.

Дом в Агишево и хозпостройка в Ходынино сгорели за день в Рязанской области

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области справились с четырьмя возгораниями. Жертв и пострадавших, к счастью, нет

Солнце преподнесло сюрприз: сегодня по Земле может ударить плазма

Облако, о котором все успели забыть за прошедшие дни, согласно расчётам, должно достичь Земли сегодня.

ДТП затруднило движение на Московском шоссе в Рязани

На светофоре у съезда к ТРЦ «Премьер» столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Грузовик практически полностью перекрыл дорогу в сторону центра города. 

Журналист рассказал о двух пророчествах апокалипсиса, которые сбываются прямо сейчас

События, которые происходят сейчас, описал Иоанн Богослов. Миру эту сулит страшные времена.

Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам».

Автомобиль сбил пешехода в Касимове, пострадавшему потребовалась помощь

За рулём «Датсуна» находился 57-летний мужчина, житель Касимовского района. По предварительным данным, он совершил наезд на 52-летнего пешехода из Шиловского района.

«Крик отчаяния»: западный эксперт объяснил поведение Зеленского

Меркурис считает, что украинский президент начал осознавать реальность.

В Рязанской области ветеранов СВО готовят к работе на гражданской службе

Рязанская область одной из первых в стране запустила программу «ГЕРОИ62» по интеграции ветеранов СВО в гражданскую жизнь.

Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах.

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Это очень опасное время, в которое будут заложены основы нового миропорядка.

В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок.