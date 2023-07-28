Обнародованы подробности пропажи врача-гинеколога Юрия Гусака в Рязани

Появились подробности исчезновения в Рязани известного врача-гинеколога Юрия Гусака. Пожилой медик, судя по опубликованному в соцсетях сообщению его родственницы, стал жертвой мошенников.

75-летний мужчина отдал мошенникам все свои средства, которые они потребовали якобы на спасение его родных. В итоге — сам чудом остался жив.

Напомним, об исчезновении 75-летнего врача-гинеколога Юрия Гусака стало известно 27 июля. На связь он перестал выходить 26 июля. Утром 28 июля волонтёры ПСО «Мещера» сообщили, что пропавший найден живым. Подробности поисков не разглашаются.