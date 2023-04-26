spot_img
Среда, 26 апреля, 2023

Обнародовано пророчество старца Крестьянкина о будущем России – «уготована отдельная судьба»

Один из наиболее почитаемых в русской православной церкви старцев отец Иоанн (Иван Крестьянкин) ещё при жизни сделал предсказание о судьбе России.

Среди его пророчеств многие уже сбылись. Например, старец увидел стремительное укрепление экономики Китая, пандемию коронавируса. Страшные события отец Иоанн предрёк США: там будут происходить множественные наводнения, а к власти приходить несостоятельные президенты.

Оставил Иван Крестьянкин пророчество и для России:

– Для нашей Великой страны уготована отдельная судьба – она будет во главе мира, но на подъем нужно время и умение принимать тяжелые решения, – говорил он.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации