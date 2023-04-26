Один из наиболее почитаемых в русской православной церкви старцев отец Иоанн (Иван Крестьянкин) ещё при жизни сделал предсказание о судьбе России.

Среди его пророчеств многие уже сбылись. Например, старец увидел стремительное укрепление экономики Китая, пандемию коронавируса. Страшные события отец Иоанн предрёк США: там будут происходить множественные наводнения, а к власти приходить несостоятельные президенты.

Оставил Иван Крестьянкин пророчество и для России:

– Для нашей Великой страны уготована отдельная судьба – она будет во главе мира, но на подъем нужно время и умение принимать тяжелые решения, – говорил он.