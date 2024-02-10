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Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

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Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

Автор: 7info7

Опубликовано

В воскресенье, 11 февраля в 21:00, на телеканале ТНТ стартует основной этап нового сезона самого масштабного юмористического проекта «Лига городов», где талантливые участники со всей страны, в борьбе за приз в 10 миллионов рублей, попытаются рассмешить строгое жюри и зал. 

Во втором сезоне проекта зрителей ждут не только новые участники, но и измененный состав жюри. Так, к искушенным комикам добавился Тимур Батрутдинов и сразу же попал в неловкую ситуацию, где ему пришлось разбираться с очень настойчивой командой.  

«Мне надо учиться быть жёстким и решительным, в «Холостяке» не получилось, надо исправляться» – прокомментировал своё судейство новый наставник.

В первом выпуске нового сезона зрители увидят прошлого победителя – «Чемодан» из Гурьевска, новую команду «Агрофак» из Ставрополя и «Северян» из города Нягань, с которыми уже знаком Сергей Светлаков. Также свою удачу вновь попытают «Пиплы» из Благовещенска и «Ренаты» из Москвы. Всех влюбит в себя необычная команда из Владимира «Это Люда говорит». 

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