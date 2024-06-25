Обнародован ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии в Рязанской области за последний месяц и подготовили список десяти вакансий с самым высоким доходом.

Лидером рейтинга стала вакансия водителя с правами категории Е, который может зарабатывать до 160 000 рублей. На втором месте — работа оператора станка с программным управлением, доход от 120 000 рублей. Третье место заняла вакансия менеджера по продажам образовательных услуг с зарплатой от 100 000 до 500 000 рублей на руки.

Также в рейтинг вошли предложения работы для инспектора строительного контроля, установщика интернет-оборудования, кладовщика-комплектовщика и водителя-экспедитора. Размер их зарплат начинается от 90 000 рублей.

Для сравнения, средний уровень дохода, который компании Рязанской области указали в вакансиях на hh.ru за последний месяц, составляет 55 650 рублей.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области: