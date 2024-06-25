Вторник, 25 июня, 2024

Обнародован ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии в Рязанской области за последний месяц и подготовили список десяти вакансий с самым высоким доходом.

Лидером рейтинга стала вакансия водителя с правами категории Е, который может зарабатывать до 160 000 рублей. На втором месте — работа оператора станка с программным управлением, доход от 120 000 рублей. Третье место заняла вакансия менеджера по продажам образовательных услуг с зарплатой от 100 000 до 500 000 рублей на руки.

Также в рейтинг вошли предложения работы для инспектора строительного контроля, установщика интернет-оборудования, кладовщика-комплектовщика и водителя-экспедитора. Размер их зарплат начинается от 90 000 рублей.

Для сравнения, средний уровень дохода, который компании Рязанской области указали в вакансиях на hh.ru за последний месяц, составляет 55 650 рублей.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Рязанской области:

  1. Водитель категории Е
  2. Оператор станков с ПУ
  3. Менеджер по продажам образовательных услуг
  4. Менеджер по продаже новостроек
  5. Инспектор строительного контроля
  6. Установщик интернет-оборудования
  7. Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса
  8. Водитель-экспедитор категории B
  9. Кладовщик-комплектовщик
  10. Менеджер по продажам IT-прoдукта.

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