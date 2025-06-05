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Фото: Wink
Кино и ТВ

«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной

Алексей Самохин

Во Владивостоке стартовали съёмки криминальной драмы «Обнальщик» (18+)  — нового восьмисерийного проекта режиссёра Бориса Акопова («Бык», «На автомате») для Wink.ru. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. 

Главные роли в сериале исполняют Александр Яценко, Фёдор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ван Шень, Евгений Харитонов и Сабина Ахмедова.

Производством проекта занимается кинокомпания Star Media по заказу НМГ Студии. 

Действие разворачивается в 2013 году. Лёша с детства мечтал сделать карьеру в IT. Он готовится к стажировке в Китае, где собирается развивать своё приложение для торговли криптовалютой. Однако семья вынуждена срочно переехать в маленький город на Дальнем Востоке, где отец Лёши, Михаил, пытается начать новое дело.

Мечты рушатся, когда выясняется, что у Михаила огромные долги, и на семью выходят бандиты. В отчаянии Михаил решает использовать инновационную технологию, придуманную его сыном. Вместе они начинают обналичивать миллионы для самых опасных людей региона. Теперь их реальность — это риск, криминал, предательство и постоянная угроза.

«Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё. О том, как даже в самом мрачном моменте единственной опорой остаётся семья.

Режиссёр Борис Акопов отмечает:

«Меня сразу заинтересовали герои — это типичная семья 2010-х годов. Их история разворачивается в необычном месте — маленьком городе на Дальнем Востоке. Жанр криминальной драмы мне близок. Возможно, все мои работы пока в нём и остаются, но я надеюсь однажды выйти за его рамки».

Помимо Владивостока, съёмки «Обнальщика» также пройдут в Находке и Москве.

«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.
«Обнальщик»: режиссёр Борис Акопов снимает новый сериал с Яценко и Тумайкиной «Обнальщик» — это не просто криминальная история. Это драма о сложных отношениях отца и сына, о первом неверном шаге, который может изменить всё.

Фото: Wink

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