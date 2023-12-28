Обмороженную женщину с ребёнком нашли на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рано утром 27 декабря у дома на Опалихинской, 31 обнаружили обмороженную женщину с ребёнком, сообщает E1.ru.

Оба были без верхней одежды, женщина едва передвигалась на коленях — настолько ей было плохо. Мужчина, шедший на работу в 5 утра, впустил людей в подъезд и вызвал скорую помощь с полицией.

Мальчик и женщина госпитализированы. Пострадавшую медики несли на носилках, идти она не могла.

По данным полиции, противоправных действий совершено не было. Люди сами вышли в таком виде не улицу. Обстоятельств правоохранители не уточнили.