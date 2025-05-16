Обманутый подрядчиками инвалид из Рязани обвинил известного адвоката в получении денег за мифические услуги

Житель Рязани Дмитрий Ребунов столкнулся с двойным обманом. Сначала недобросовестные строители оставили его без пристройки к дому. Затем адвокат, которому, по его же словам, Дмитрий доверил решение с недобросовестными подрядчиками, не выполнила свою работу, но потребовала деньги за услуги. Теперь Дмитрий Ребунов вынужден тратить силы на бесконечные судебные разбирательства, хотя ему это даётся непросто, ведь он инвалид.

Историю Дмитрия рассказали на федеральном ТВ в программе «Чрезвычайное происшествие». Журналисты НТВ выяснили, что Дмитрий нанял адвоката для взыскания ущерба с нерадивых подрядчиков. Специалист пообещала успешный исход, запросив 100 тысяч рублей за услуги. 20 из них клиент отдал сразу, оставшуюся часть передал при подписании договора. Однако через несколько месяцев выяснилось, что ни юрист, ни её сотрудники не появлялась на заседаниях. На третье заседание был привлёчен сторонний юрист.

Когда Ребунов потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги, адвокат отказалась, ссылаясь на якобы меньшую сумму в соглашении. Позже она и вовсе заявила, что никаких средств не получала. Между тем, речь идёт о медийной персоне, которая активно продвигает свои услуги в соцсетях и на телевидении.

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В адвокатской палате Рязанской области обратили внимание на действия медийного юриста. Там подтвердили, что в её работе выявлены нарушения. Женщине уже выносили замечание, ранее она фигурировала в дисциплинарных разбирательствах под другой фамилией.

Тем временем новый юрист Дмитрия Ребунова настаивает, что изначальный иск был составлен неверно, что гарантировало бы клиенту проигрыш в суде. Теперь Дмитрий подготовил обращение в Следком для привлечения адвоката к ответственности.