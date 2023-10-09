Облсуд оставил под стражей Ирину Петина и Артёма Негова

Рязанский областной суд оставил под стражей Ирину Петину, сообщает пресс-служба суда.

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани об продлении срока содержания под стражей И. А. Петиной, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

20 сентября суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра здравоохранения Рязанской области на 3 месяца до 22 декабря 2023 года включительно.

Также суд оставил под стражей Артёма Негова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок в крупном размере).

Негов останется под арестом до 22 декабря.