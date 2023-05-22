Облпрокуратура проводит проверку из-за обрушения потолка в рязанской школе №21

Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту обрушения потолка в школе №21. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там пояснили: проверку проведёт прокурор Московского района.

– Будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения, органов местного самоуправления, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях, – говорится в сообщении ведомства.

Частичное обрушение потолочного перекрытия на 4-м этаже в школе № 21 произошло в Рязани на улице Белякова 21 мая. По информации мэрии, эксперты ООО «Центр строительных конструкций и материалов» проводят обследование помещений. Ученики первых классов школы ушли на каникулы, для остальных школьников последний учебный день — 26 мая. Они отучатся дистанционно. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут 22, 23 мая в здании школы искусств № 9. ЕГЭ в школе проводить не планировали.