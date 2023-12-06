Областной художественный музей имени И. П. Пожалостина отметил 110-летие

5 декабря в Рязанском областном музыкальном театре состоялся торжественный вечер, посвящённый 110-летию Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина. В рамках праздничного мероприятия коллектив музея принимал поздравления и получил заслуженные награды.

В торжественном вечере приняли участие зампред регионального правительства Артём Никитин, и.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева, представители органов власти Рязани и области, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сотрудники учреждений культуры. Артём Никитин, приветствуя участников торжественного вечера, отметил: поколения рязанцев прошли через прекрасные залы одного из старейших художественных музеев страны. Бесспорно он является значимой частью культурного достояния региона и играет особую роль в формировании его имиджа за пределами Рязанской области.

Никитин подчеркнул, что всем учреждениям культуры региона предстоит трансформироваться, разработав новые форматы и подходы в работе со всеми жителями региона и туристами всех возрастов, и Рязанский художественный музей не станет исключением. Будет сделано всё необходимое, чтобы поддержать все музейные проекты, инициативы и прорывные решения, которые смогут вывести музей на абсолютно новый уровень.

В ходе подготовки к празднованию 110-летия музея в рамках реализации нацпроекта «Культура» приобретено современное оборудование и техническое оснащение. Оно позволило открыть новую выставку декоративно-прикладного творчества «Народное искусство Рязанской земли». За счет резервного фонда правительства региона в настоящее время идет ремонт крыши и перекрытий одного из зданий музея – объекта культурного наследия федерального значения «Здание Пансиона мужской гимназии» на улице Свободы. В рамках региональной государственной программы «Развитие культуры» в 2023 году приобретены картины для зала современного искусства, созданы три новые экспозиции: «Мастерская художника», «Столовая», «Спальня дочерей», воссоздающие мемориальную обстановку в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче.

Рязанский художественный музей реализует ряд значимых проектов. Один из них — совместно с сетевым изданием 7info. В рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник музей Мария Киселёва и главный редактор 7info Надежда Майорова знакомят читателей с выдающимися образцами коллекции музея.

Праздничный вечер украсило выступление камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина.