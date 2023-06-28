Областная Дума утвердила закон об исполнении бюджета 2022 года

На заседании регионального парламента в среду, 28 июня, был принят закон Рязанской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год». Ранее законопроект обсуждался с общественностью в формате публичных слушаний и рассматривался профильным комитетом областной Думы.

Основные параметры исполнения бюджета представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

По итогам отчетного года доходы областного бюджета исполнены в объеме 93,6 млрд. рублей, что на 18,5% выше уровня 2021 года. Прогнозируемый объем доходов перевыполнен на 5,2%. Расходная часть областного бюджета составила 90,7 млрд. рублей, с ростом на 18,4% к уровню 2021 года. Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 2,9 млрд. рублей. Несмотря на серьёзные вызовы, с которыми столкнулась в прошлом году российская экономика, по словам главы регионального минфина Марины Наумовой, ситуация в нашем регионе оставалась достаточно стабильной.

Значительный рост расходов относительно прошлого года обусловлен предоставлением субсидий муниципальным образованиям в размере 1,4 млрд. рублей на реализацию инфраструктурных проектов за счет кредита из федерального бюджета.

Выделенные средства направлены на расширение и реконструкцию канализации в

г. Рязани, строительств 4-х детских садов (Кальное, Семчино, Рыбное и в районе ТД «Глобус»), строительство школы в районе ЖК «Олимпийский».

Кроме того, увеличена финансовая помощь муниципалитетам в рамках государственных программ: «Дорожное хозяйство и транспорт», «Формирование современной городской среды» и других.

Подводя итог обсуждения законопроекта, председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что за цифрами исполнения бюджета стоят конкретные объекты и мероприятия, направленные на повышение качества жизни людей.

– Главное, что мы должны увидеть, – это приближение к достижению национальных целей развития, которые обозначил Президент России, – подчеркнул глава регионального парламента. – Рассматривая исполнение бюджета, мы должны понимать, что в 2024 году завершается первый этап реализации национальных проектов. Необходимо учитывать эти вопросы. Работая над бюджетом на следующую трехлетку, совместно с министерствами и ведомствами вырабатывать решения, направленные на то, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен именно на достижение национальных целей. Этого от нас ждут люди.