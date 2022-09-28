Областная Дума утвердила изменения в бюджет

Областная Дума на заседании в среду, 28 сентября, утвердила изменения в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», скорректировав доходную и расходную части главного финансового документа на текущий год и плановый двухлетний период.

В целом доходы областного бюджета в 2022 году увеличиваются на 7 627 775,5 тыс. рублей, расходы – на 3 624 283,9 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета сокращается на 4 003 491,7 тыс. рублей. Параметры бюджета меняются, прежде всего, за счет ожидаемого роста налоговых и неналоговых поступлений в размере 6 133 531,2 тыс. рублей.

Увеличить доходы бюджета также позволило дополнительное поступление федеральных целевых средств в размере 406 573,9 тыс. рублей. В их числе субвенции на обеспечение комплексного развития сельских территорий, поддержку сельскохозяйственного производства и лесовосстановительные работы, на продолжение строительства школы в Кальном, на модернизацию первичного звена здравоохранения, закупку лекарств и медицинских изделий, а также специализированного лечебного питания для детей-инвалидов, продолжение ремонта больницы №14 и областного драмтеатра, закупку коммунальной техники для городских округов и ряд других направлений. В частности, 37 497,1 тыс. рублей регион получил на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 25 696,8 тыс. рублей – на поддержку занятости.

Кроме того, доходы областного бюджета увеличиваются за счет поступивших из федерального бюджета дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 500 000 тыс. руб. и дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 467 109,0 тыс. рублей.