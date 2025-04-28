Обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозёров провёл Кубок Рязани по «Что? Где? Когда?»

26 апреля в библиотеке РГУ имени С.А. Есенина состоялся Кубок Рязани по «Что? Где? Когда?» среди студентов города. Ведущим игры стал Борис Белозёров, известный знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы». Он также принял участие в Дне открытых дверей университета для студентов СПО.

Участников интеллектуального турнира приветствовала Татьяна Косачёва, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности.

Команды знатоков от вузов города Рязани состязались по всем правилам ЧГК.

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Лучшими командами по итогам игры стали:

1 место – «Толик-каТолик», РГУ имени С.А. Есенина.

2 место – «Морж», РязГМУ.

3 место – «Семь цветов радуги», РГУ имени С.А. Есенина.