Объявлен сбор средств на покупку газовых котлов для Троицкого храма в Гусе-Железном

Валерия Мединская
Фото из официального канала Троицкого храма

Троицкая церковь касимовского посёлка Гусь-Железный собирает средства на покупку газовых котлов. Из-за поломки оборудования храм остался без отопления.

Закупка котлов обойдётся в 293 тысячи рублей. Всех, у кого есть возможность помочь приходу, просят внести пожертвование. Как отмечает настоятель храма протоиерей Серафим Правдолюбов, за всех дарителей и благоукрасителей будет вознесена молитва в алтаре.

Реквизиты доступны в официальном канале храма. Отчёт о собранных средствах будут публиковать там же.

