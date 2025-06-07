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Изображение от mamewmy на Freepik
Происшествия

Объявлен отбой угрозы БПЛА на территории Рязани

Алексей Самохин

Ночью в субботу, 7 июня, объявлен отбой угрозы опасности БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 02:23. 

По данным министерства обороны России, с 0 часов субботы над страной перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотников самолетного типа. Силы ПВО работали в Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в Московском регионе. 

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о падении обломков вражеского беспилотника на крышу дома.

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