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Объявлен новый тендер на реставрацию гимназии № 2 в Рязани

7info

На портале Госзакупок опубликован тендер на разработку документации для проведения реставрации исторического здания гимназии № 2 в центре Рязани.

Начальная (максимальная) цена контракта — 597 миллионов 734 тысячи 51,62 руб. Заказчиком выступает министерство культуры РФ.

Срок выполнения документации — до 30 ноября 2023 года, саму реконструкцию намечено закончить до 30 октября следующего года.

О том, что реставрационные работы в гимназии № 2 идут хорошими темпами в начале мая сообщал вице-губернатор Артём Бранов.

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