Обход Шацка закрыли для грузовиков до 31 декабря 2025 года

С 7 ноября 2023 года вводится ограничение для транспорта общей массой свыше 3,5 т на участке км 3+950 — км 4+050 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Обход города Шацка в Рязанской области.

Проезд будет закрыт до 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба ФКУ Поволжуправтодор. Для остальных видов транспорта устанавливается ограничение скорости до 30 км/ч.

Данная мера вводится в связи с выявленными дефектами дорожного сооружения.

Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендуют во избежание осложнения движения на участке федеральной трассы выбирать альтернативные маршруты следования с учётом вводимых ограничений.

О передаче Обхода Шацка в ведение ФКУ «Поволжуправтодор» сообщалось в октябре.