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Новости России

«Оберег» защитил российского бойца от удара двух украинских дронов

Алексей Самохин
Фото: t.me/rostecru

«Ростех» в Telegram-канале рассказал о спасении бойца СВО во время атаки украинских БПЛА. 

На кадрах из зоны СВО — последствия удара двух украинских беспилотников по автомобилю «Нива», который выполнял снабжение российских бойцов. Взрывы нанесли серьёзные повреждения: разрушены крыша и двигатель. Но боец, находившийся внутри, остался жив. Он получил лишь лёгкие травмы рук и выразил благодарность бронежилету «Оберег.Про», который принял на себя особо опасные осколки и защитил шею.

По словам военнослужащего, первый дрон ударил в капот. Его напарник успел выскочить, но самого бойца заклинило в салоне — дверь пришлось выбивать. Именно в этот момент произошёл второй взрыв — беспилотник попал в крышу машины. Тем не менее, благодаря бронежилету с расширенной зоной защиты, военнослужащий не получил тяжёлых ранений.

В Ростехе подчеркнули, что в современных конфликтах большинство ранений — именно осколочные. Поэтому экипировка, помимо пулезащиты, снабжена надёжными противоосколочными элементами.

«Очередное наглядное подтверждение эффективности нашей амуниции пришло из зоны СВО — боец остался жив после удара двух дронов. Экипировка сработала так, как должна», — отметили в госкорпорации.

Бронежилет «Оберег.Про» комплектуется керамическими плитами классов Бр4 и Бр5. Он выдерживает попадание мощных автоматных и винтовочных патронов, а плиты Бр5 — даже очередь из пулемёта. Производится снаряжение на тульском заводе «Октава», входящем в структуру Ростеха.

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