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Экономика и бизнес

Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43%

Анастасия Мериакри

Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43%. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Артемов в своем отчете о работе за 2024 год, который он представил на заседании Рязанской городской Думы.

В докладе прозвучало, что в прошлом году Рязань принимала участие в 6 национальных проектах. За счет средств нацпроектов привлечено около 2 млрд рублей. В 2025 году запланировано почти 2,5 млрд рублей. Нацпроекты интегрированы в муниципальные программы.

Объем строительных работ за год вырос на 43%. Хотя введено в эксплуатацию 240 тыс. квадратных метров, обеспеченность горожан жильем в расчете на одного человека выросла. В 2024 году — показатель составил 34,2 квадратных метров. Это третье место в ЦФО.

В 2024 году завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, расселено 7 домов и более 120 человек. С 2025 года в планах приступить к реализации новой программы по переселению из аварийного жилья. В настоящее время проводится подготовительная работа. До 2030 года планируется расселить 65 многоквартирных домов и почти полторы тысячи человек.

В городе реализуется 6 проектов комплексного развития территорий. Распоряжением Правительства Российской Федерации принято решение о КРТ жилой застройки пос. Шлаковый. Оператор КРТ — публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Планируется расселение и снос 173 ветхих многоквартирных домов, из которых 9 признано аварийными.

В прошлом году началось, а в этом году продолжилось строительство двух школ – в микрорайоне Семчино и ЖК «Олимпийский». Также ведется строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк».

В 2025 году в тесном взаимодействии с Правительством Рязанской области начинается строительство еще двух школ – в Мервино и ДПР-7, а также проектирование школы на 800 мест на Михайловском шоссе. В середине июня планируется объявить аукцион для определения подрядной организации, которая подготовит проект будущей школы.

В 2024 году, как и планировалось, были подготовлены проекты реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», общежития для работников муниципальных предприятий и учреждений на проезде Яблочкова, строительства нового здания ДШИ №7, новой троллейбусной линии по улице Новоселов. В настоящее время проекты проходят государственную экспертизу.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование детского сада на Лыбедском бульваре. На эти цели из городского бюджета выделено 17 миллионов рублей. Завершение разработки проектно-сметной документации планируется в 2026 году.

Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43% В 2024 году, как и планировалось, были подготовлены проекты реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», общежития для работников муниципальных предприятий и учреждений на проезде Яблочкова.
Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43% В 2024 году, как и планировалось, были подготовлены проекты реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», общежития для работников муниципальных предприятий и учреждений на проезде Яблочкова.
Объем строительных работ в Рязани за год вырос на 43% В 2024 году, как и планировалось, были подготовлены проекты реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», общежития для работников муниципальных предприятий и учреждений на проезде Яблочкова.

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