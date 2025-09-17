Объединить усилия для сохранения важнейшего природного ресурса 

Помните строчки шутливой песни, что «без воды и ни туды, и ни сюды»? На самом деле они очень правдиво отражают значимость воды в нашей жизни. Даже представить страшно наше существование при дефиците главного природного ресурса.

Важность бережного отношения к воде – главная тема совместного проекта «Уникальные водоемы России» ИД «Аргументы и факты» и Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Этот проект в настоящее время реализуется при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель», Федерального агентства по водным ресурсам и других партнеров.

Программа стартовала в 2022 году. Она помогает не только привлечь внимание к состоянию водных объектов, но также и реализует конкретные мероприятия, которые направлены на сохранение уникального водного богатства России. Масштабный форум, состоявшийся недавно во Владимире, еще раз акцентировал внимание на теме сохранения водного потенциала страны. И, кстати, в очередной раз напомнил, что только объединение усилий власти, бизнеса, науки, общественных организаций и СМИ в деле охраны окружающей среды позволит системно решать нынешние проблемы.

Вода становится дороже бензина

Депутат Государственной Думы, председатель ВООП Вячеслав Фетисов, обращаясь к участникам форума по видеосвязи, напомнил, что без воды на земле не может быть жизни. «Четыре миллиарда людей на нашей планете уже испытывают дефицит главного природного ресурса. Вода сегодня становится дороже бензина, потому что пересыхают реки и загрязняются многие озера», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Он напомнил, что вода — это истощаемый ресурс. А привычные всем источники благ цивилизации далеко не всегда хорошо сказываются на состоянии водных объектов.

«Люди возложили на природу сегодня огромную нагрузку. И только повышение ответственности за водные объекты может, наконец, принести реальные изменения, — продолжил председатель ВООП. — Важно правдиво обсуждать проблему на самых разных уровнях власти. Когда сегодня заявляют, что, мол, устройство очистных сооружений для промышленности обходится слишком дорого, нельзя забывать, что завтра всё это обойдется намного дороже, а послезавтра уже может быть поздно. В свете дефицита воды любой водоем России сегодня становится уникальным. Сберечь тот огромный ресурс, которым сегодня располагает наша страна, можно лишь объединив усилия. И думать нужно не о сегодняшнем дне, надо работать на перспективу».

Нужно искать общие решения

Вода – тот уникальный ресурс, который в настоящее время требует повышенного внимания человека. Причем касается это и таких значимых водных объектов как, к примеру, Байкал и Волга, и совсем небольших рек и озер – каждый водоем сегодня имеет большую ценность.

Председатель Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Николай Доронин подчеркнул на форуме, что нужна консолидация вокруг проблемы, а также поиск общих решений.

«Как всем известно, состояние водных ресурсов там, где живет человек, далеко от нормативов. Очень важно, что этой проблемой занимается старейшая общественная организация в стране – Всероссийское общество охраны природы. Но не менее значимо и участие СМИ. Считаю, что их роль в привлечении внимания к столь важно теме — ключевая».

Кстати, Всероссийское общество охраны природы создали больше века назад. Даже представить себе это сложно… 1924 год, наша страна только-только приходит в себя после революций и гражданской войны. Казалось бы, что в этот период уж совсем не до природы. Удивительно, но уже в то время люди понимали, что вопросы охраны природы не нужно откладывать на завтра.

В гармонии с природой

«Перед нами стоит большая задача – гармонизировать отношения человека и природы, научить людей бережно относиться к тому, что их окружает, — пояснил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм. – Мы работаем с самыми разными категориями населения. Но при этом особый акцент делаем на вовлечение подрастающего поколения. Уверены, бережное отношение к окружающему миру нужно воспитывать с детства. Мы организовываем экологические акции и просветительские лекции, проводим субботники, а ещё ведем законотворческую и научную деятельность. Другими словами, у нас много разноплановой работы. И вся она направлена на то, чтобы научить человека жить в гармонии с окружающей природой».

Алексея Ретеюма поддержала креативный директор ВООП Алиса Журавлева. Она на ярких примерах продемонстрировала работу общества с детьми, в том числе с теми, кто находится в трудных жизненных ситуация – в интернатах и воспитательных домах.

И это стремление полностью совпало с ориентиром издательского дома «Аргументы и факты». Благодаря сотрудничеству, и появилась программа «Уникальные водоемы», которая реализуется на протяжении последних четырех лет. За это время удалось накопить большой опыт экологической работы. И не просто копить, но и реализовать в конкретных делах.

Так, перед запуском программы был запущен пилотный проект, в рамках которого удалось вернуть к жизни Соленое озеро в Тюменской области.

Развитие малых водоёмов

«Помню, рассказал о нашем проекте председателю ВООП Вячеславу Фетисову. Идея ему понравилась. И после мы решили продолжать эту работу вместе, — поделился советник генерального директора АО «АиФ», инициатор создания спецпроекта «Уникальные водоемы России» Николай Терещенко. – Цель нашей программы – приведение в порядок акватории и берегов озер и рек, а также общее оздоровление экосистемы небольших водоемов, которые не вошли в федеральные программы. Нам удалось привлечь экспертов, с помощью которых проводим тщательный анализ, что можно сделать для оздоровления наших водоемов».

В 2022 году по всей России, от Владивостока до Дагестана, были организованы субботники на берегах больших и малых водоемов. На многих объектах провели экспертизу воды, в разных регионах состоялись круглые столы на тему «Устойчивое развитие малых водоемов». Среди исследованных водных объектов Карасунские пруды в Краснодарском крае, реликтовое озеро в Ставропольском крае, Окуневое озеро в Мурманской области, озеро Тургояк в Челябинской области, а также река Базаиха в Красноярском крае…

«Спустя какое-то время я побывал на водоемах, где прошли субботники. И могу подтвердить, что там действительно стало чище. Когда очищаешь территорию, люди не просто включаются, но потом начинают следить за порядком, — продолжил Николай Терещенко. – Мы хотим вовлечь в эту работу как можно больше людей. За четыре года реализации проекта нам удалось опубликовать более 500 материалов. Они охватили аудиторию в 2,5 млн человек. Мы вовлекаем в нашу работу власти, бизнес, учёных и местных жителей».

Масштабировали работу

Защита водоемов в нашей стране должна быть общим делом. Что, кстати, и доказывает накопленный опыт реализации проекта. Это подтверждает и практика, которая была внедрена в Елецком районе Липецкой области. Там уже много лет успешно реализуется проект «Хозяин малой реки».

«Возле речушек мы часто проводили разные фестивали – от аграрных до исторических. И постепенно стали своими силами чистить малые водоемы, — рассказал глава Елецкого района Липецкой области Олег Семенихин. — Маленькие речки – это ведь кровеносные сосуды больших рек. Да, мы можем, конечно, почистить Волгу, Дон. Но если водоноса не будет, то и большая река не будет полноводной. Начинать надо с ручьев и родников. Так и появился наш проект «Хозяин малой реки», — продолжил Олег Семенихин. — Из года в год мы масштабировали эту важную работу. Стали чистить не только родники, но и колодцы. Привлекли к этой работе детей, чтобы воспитать в них ответственность за то, что нас сегодня окружает».

Об уникальном опыте восстановления реки реки Колпь в Селивановском районе Владимирской области на форуме рассказал министр природопользования региона Юрий Самодуров. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Вода России». В следующем году ВООП и АиФ планируют провести экопресс-тур на акваторию этой речки, чтобы поделиться уникальным опытом с другими регионами страны.

Вместе заботиться о будущем

Забота о наших водоемах – это ведь прямая инвестиция в будущее. Стоит напомнить, что качество воды влияет на качество нашей жизни.

«Цель проекта «Уникальные водоемы» — решить такие проблемы, как замусоривание береговой линии, понижение уровня воды, эрозия береговой линии, заиливание водоемов, обмеление, а также неконтролируемый сброс бытовых и промышленных сточных вод, — рассказал директор по международному развитию компании «Рейнольц», международный эксперт ВООП по водным решениям, Петр Колосов. — Этот проект особенно важен тем, что привлекает внимание к проблемам именно малых рек».

«Здорово, что в нашей стране на федеральном уровне появились проекты, объектом внимания которых стала проблема воды. Но эти проекты пока не могут уделить внимание малым водоемам. А ведь надо идти именно от земли, с малых городов – от истока к устью», — поделился Николай Терещенко.

А завершился форум яркими презентациями представителей искусства – президента кинофестиваля «Разумный кинематограф» Светланы Быченко и вице-президента Союза фотографов дикой природы Ростислава Машина. В кулуарах участники договорились, что будут продолжать совместные экологические проекты в 2026 год. Они будут включать не только научную, но и творческую составляющую. Всего в пресс-форуме во Владимире приняли участие представители более 100 СМИ из разных регионов России.

Зоя Мозалёва