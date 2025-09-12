Пятница, 12 сентября, 2025
Обед в абхазской столовой заставил россиян покинуть курорт раньше времени

Часть туристов из России досрочно завершила отдых на курорте в абхазской Пицунде по причине несоответствия сервиса их ожиданиям, пишет издание «Интересная Россия».

По его данным, отдыхающим не понравилась организация питания в столовой в здании бывшего кинотеатра. Туристы посетовали, что за 300 рублей им предложили скудный вариант «шведского стола», схожий с худшими образцами советского общепита.

Путешественники хотели исправить ситуацию, посетив другое кафе, но и там их ждала неудача в виде ограниченного выбора в меню. Также некоторые россияне пожаловались, что их обсчитывали в местных торговых точках.

Из плюсов туристы отметили чистоту и благоустроенность пляжей Пицунде. В итоге они пришли к выводу, что курорт больше подходит для уединенного отдыха, нежели для любителей качественного сервиса.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

«Часть Киева утонет, вторая – вернётся домой»: что скрывается за страшной фразой старца, который предвидел СВО

Страшные пророчества известного православного старца сбываются одно за одним.
Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза.
Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+).
«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в...
Скончался председатель УИК №1008 Александр Морозов

Сотрудники Избирательной комиссии Рязанской области выразили соболезнования родным и близким Морозова. 
Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...
Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы. 
Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.