Обед в абхазской столовой заставил россиян покинуть курорт раньше времени

Часть туристов из России досрочно завершила отдых на курорте в абхазской Пицунде по причине несоответствия сервиса их ожиданиям, пишет издание « Интересная Россия ».

По его данным, отдыхающим не понравилась организация питания в столовой в здании бывшего кинотеатра. Туристы посетовали, что за 300 рублей им предложили скудный вариант «шведского стола», схожий с худшими образцами советского общепита.

Путешественники хотели исправить ситуацию, посетив другое кафе, но и там их ждала неудача в виде ограниченного выбора в меню. Также некоторые россияне пожаловались, что их обсчитывали в местных торговых точках.

Из плюсов туристы отметили чистоту и благоустроенность пляжей Пицунде. В итоге они пришли к выводу, что курорт больше подходит для уединенного отдыха, нежели для любителей качественного сервиса.