Воскресенье, 12 октября, 2025
9.2 C
Рязань
О смене названия, новом логотипе и планах на будущее рассказал директор РИАМЗ Олег Робинов

Анастасия Мериакри
Фото: ТКР

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник теперь будет называться Рязанский исторический музей, сообщил в интервью ТКР директор учреждения, кандидат культурологических наук Олег Робинов.

Музей был основан 15 июня 1884 года на заседании Губернской учёной архивной комиссии. Возвращение к историческому названию подчёркивает стремление музея к точности и аутентичности.

«Мы отказались от краткого названия РИАМЗ в пользу более точного и исторически верного — Рязанский исторический музей», — пояснил Олег Робинов.

По словам руководителя, музей является хранилищем всей истории Рязанского края. Сейчас коллектив работает над новой экспозицией, которая современными и увлекательными способами расскажет об истории России через призму истории Рязани.

Музей также готовится к совместной выставке с Русским музеем, посвящённой Рязани как «Новогодней столице — 2026». Олег Робинов заверил рязанцев в большом количестве интересных выставочных проектов и подчеркнул, что Рязанский исторический музей станет одной из ключевых площадок всех праздничных мероприятий, включая новогодние и рождественские торжества.

Директор музея отметил активное сотрудничество с Рязанской епархией, добавив, что удалось достичь договорённости с митрополитом Марком о совместном решении задач.

«Мы стремимся показать икону не только как произведение искусства и памятник, но и как духовную ценность. Владыка хочет, чтобы как можно больше людей посещало храм и видело то, что происходит в церковных стенах. Наша цель — показать икону во всей её полноте», — сказал Олег Робинов.

Кроме того, ведётся работа над созданием нового логотипа музея, в котором будет использован образ коня с иконы о Флоре и Лавре.

«Мы взяли одного из коней с иконы и немного его модернизировали. Кто-то увидит в этом образе пиксельность, а кто-то — сходство с традиционной рязанской вышивкой. Этот конь теперь является частью логотипа музея, что подчёркивает историческую преемственность от первого экспоната до современности», — поделился директор музея.

