О семье Мясниковых, которые отметили 60-летие совместной жизни, рассказала Елена Сорокина

На странице начальника главного управления ЗАГСа Рязанской области Елены Сорокиной выходит цикл публикаций «Золото и бриллианты Рязанской земли», в котором она рассказывает о супружеских парах, проживших вместе 50 и более лет. Новый пост был посвящен семье Николая и Зинаиды Мясниковых.

Супруги вместе вот уже 60 лет. Познакомились они на заводе, где оба работали. Отмечается, что Николаю Зинаида понравилась, но он был застенчивым и не знал, как обратить на себя внимание. Он стал писать стихи, угощал белым хлебом (это было лакомством тогда), а Зинаида взаимностью не отвечала. Но спустя время все-таки приняла предложение Николая, и вот в 1964 году они поженились.

Свадебное платье невесте подари жених, которым она очень гордилась. После ЗАГСа они поехали на рейсовом автобусе на родину Зинаиды в Спасский район.От остановки до села шли 3 километра пешком. Зная, что идут молодожены, им трижды перекрывали дорогу местные жители — такая местная свадебная традиция.

Более 10 лет супруги жили в доме свекрови. Кроме них и сына, в доме было еще четыре человека. Все они располагались в 30 квадратных метрах. В доме была одна плита на шесть семей. Однако супруги вспоминают, что жили все дружно.

Работали Зинаида и Николай на совесть. За хорошие показатели в работе им вручали грамоты, благодарности, и дважды они получали путевки на море.

Была в семье Мясниковых трагедия: умерла новорожденная дочка. Утрату супруги переживали тяжело. Но спустя время на свет появилась еще одна здоровая девочка. Сейчас у Мясниковых две внучки.