О перешедших из органов соцзащиты в ПФР выплатах и способах их получения напомнили рязанцам

Центр управления регионом Рязанской области совместно с рязанским отделением Пенсионного фонда России провёл прямой эфир в соцсетях по теме пособий, которые перешли из органов соцзащиты населения в ведение ПФР. Эфир прошёл в Instagram-аккаунте блогера Анны Воронковой (МамАня). Запись опубликована в сообществах ЦУР и ПФР.

О каких выплатах речь?

С 1 января в ПФР из органов соцзащиты передан ряд мер поддержки. Всего – более 30. Речь идёт о мерах, которые предоставляются 5 категориям:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Наибольший объем выплат в рамках переданных из соцзащиты мер предусмотрен для семей с детьми. С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на официальном сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения».

Как будут назначаться пособия?

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Рязанцам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств Пенсионным фондом происходит автоматически.

Если же выплаты еще не назначены, с 1 января 2022 года за ними можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, подтверждать право на меры поддержки ПФР будет, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.

Куда обращаться за назначением пособий?

Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал Госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократились сроки их назначения. С этого года рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

Как будут выплачиваться пособия?

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на общую сумму 77,2 млн руб. для 48 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по утвержденному графику.

Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте и т.д.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Какие пособия выплачиваются органами ПФР для семей с детьми, помимо преданных мер?

Помимо переданных мер из органов социальной защиты населения, ПФР назначает и выплачивает семьям с детьми следующие виды пособий:

ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала;

ежемесячное пособие для родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно;

ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки (до 12 недель);