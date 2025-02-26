О чём говорили и что решили на заседании правительства Рязанской области 25 февраля

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства. В ходе встречи были заслушаны отчеты об исполнении поручений главы региона и рассмотрены вопросы, поднятые жителями в социальных сетях. Также был одобрен ряд значимых законопроектов.

Поддержка участников СВО и их семей

Открывая заседание, Павел Малков напомнил, что с начала специальной военной операции прошло три года.

«СВО показала нашу готовность отстаивать национальные интересы, сделала нас сильнее и стала испытанием на прочность для экономики. Мы все вместе поддерживаем наших защитников и их семьи, и будем продолжать расширять меры поддержки, делая их максимально доступными и удобными. В Год защитника Отечества это одно из ключевых направлений работы на всех уровнях. Мы создаем и укрепляем систему поддержки на долгие годы», — отметил губернатор.

Он поблагодарил всех, кто участвует в помощи бойцам и их семьям. Также глава региона подчеркнул, что многофункциональный центр «Сосновый бор» и областной госпиталь для ветеранов продолжают развиваться, предоставляя современные возможности для реабилитации.

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Губернатор сообщил, что определены победители первого этапа кадровой программы «Герои62», реализуемой в рамках федерального проекта «Время героев» по поручению Президента России. Рязанская область стала одним из первых регионов, где запущена эта инициатива.

«Участники программы „Герои62“ — это наш кадровый резерв. Нам нужны грамотные, инициативные специалисты во всех сферах», — подчеркнул Павел Малков.

Открытие школьных стадионов для жителей

По поручению губернатора был проработан вопрос об обеспечении свободного доступа к школьным стадионам, чтобы рязанцы могли заниматься спортом в выходные и на каникулах.

Как сообщила и.о. министра образования Ольга Васина, с марта 2024 года для жителей микрорайонов будут открыты спортплощадки в школах № 29 и № 75 города Рязани. График и правила посещения опубликуют на сайтах школ и разместят на самих стадионах. В течение года планируется расширение проекта на другие учебные заведения. Губернатор поручил проинформировать местных жителей об этой возможности.

Поддержка аграриев и развитие сельского хозяйства

В рамках поручения главы региона аграрии продолжают получать субсидии на проекты мелиорации. Эти меры направлены на ввод в оборот дополнительных посевных площадей, а также на сохранение и повышение плодородия почв.

В 2023 году сельхозпроизводители получили субсидии в полном объеме: из федерального бюджета было выделено более 370 млн рублей на 63 проекта. В 2025 году запланировано софинансирование 47 проектов на сумму 262 млн рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, за три года посевные площади в регионе увеличились на 61 тыс. га, и сейчас в обороте используется около 90% пашни.

Рязанская область также вошла в пилотный проект Минсельхоза России по составлению карты-схемы сельхозземель. Данные о неиспользуемых с 1986 года угодьях направят муниципалитетам для анализа их дальнейшего использования.

Улучшение работы общественного транспорта

Рассматривая обращения граждан из социальных сетей, губернатор обратил внимание на вопросы общественного транспорта. Он поручил администрации Рязани взять на контроль установку терминалов для бесконтактной оплаты проезда.

Как сообщил первый замглавы администрации города Дмитрий Лощинин, сейчас терминалы работают в 15 троллейбусах на разных маршрутах. Однако оплата через них невозможна, если в салоне работает кондуктор. В дальнейшем планируется расширение числа машин, оснащенных терминалами.

Также в рамках укрепления кадрового состава УРТ организованы курсы обучения водителей с последующим трудоустройством. Во время учебы выплачивается повышенная стипендия — до 40 тыс. рублей в месяц. Сейчас на курсах обучаются 6 человек.

Кроме того, с 1 февраля 2024 года увеличена зарплата сотрудников общественного транспорта:

водители троллейбусов теперь получают 80 тыс. рублей,

водители автобусов — 97 тыс. рублей.

Меры поддержки для работников культуры

Участники заседания одобрили итоги работы Главного управления регионального Гостехнадзора, представленные начальником ведомства Александром Сандрыкиным.

Кроме того, утвержден порядок предоставления единовременных компенсационных выплат работникам культуры по программе «Земский работник культуры». Поддержка предназначена для специалистов, работающих в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек. Финансирование на эти цели заложено в областном бюджете.

Также в связи с реализацией Указа Президента РФ о национальных целях развития страны до 2039 года в региональную программу развития агропромышленного комплекса включен новый проект «Кадры в АПК».