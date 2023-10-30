О чём говорил Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме

Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая поставки боевой техники и совместные учения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий», — сказал Сергей Шойгу, отметив, что события, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов, и особое место среди них занимает АТР, с государствами которого в силу географического положения РФ «традиционно поддерживает тесные связи».

При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что деятельность в сфере ВТС и в военной области с государствами региона «осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами и не направлена против третьих стран».

Сергей Шойгу отметил, что Россия предпринимает «последовательные шаги по наращиванию сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, подавляющее большинство которых не присоединилось к антироссийским санкциям, несмотря на жёсткое давление со стороны США и их сателлитов».

Министр обороны РФ назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что «Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств — членов АСЕАН и партнеров по диалогу („СМОА плюс“) в 2020–2023 годах».

В конце сентября, напомнил Сергей Шойгу, в сопредседательстве с Мьянмой на российском Дальнем Востоке успешно проведено международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12-ти стран «СМОА плюс».

«В нём были задействованы 643 военнослужащих из Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, России, Таиланда и Филиппин. Отказались участвовать Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Южная Корея и Япония», — сказал Сергей Шойгу.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил готовность «и дальше развивать партнерство в качестве сопредседателя экспертной рабочей группы „СМОА плюс“ по гуманитарному разминированию в 2024–2027 годах совместно с Лаосом».

Сергей Шойгу заявил также, что российская сторона выступает «против попыток прозападного лагеря „СМОА плюс“ отойти от практической направленности работы механизма и политизировать его повестку дня, навязывая правозащитную, гендерную и иные непрофильные проблематики».

«Считаем необходимым, — сказал Министр обороны РФ, — отметить всё более очевидную роль Шанхайской организации сотрудничества в формировании справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах единой и неделимой безопасности и уважения многообразия культур».

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что усилия ШОС «по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, а также по обеспечению информационной безопасности служат поддержанию региональной стабильности».