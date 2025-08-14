Владимир Зеленский в спешке провёл серию переговоров с западными лидерами накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The New York Times.

«Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах», — отмечает издание. По его данным, глава киевского режима поговорил почти с 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными чиновниками из Европы и США.

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже (Аляска). Пресс-секретарь Каролин Левитт подтвердила место проведения, а помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После объявления о предстоящем саммите Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки, сообщает РИА Новости.