Четверг, 14 августа, 2025
17.9 C
Рязань
Новости мира

NYT: Зеленский провел неделю лихорадочной дипломатии перед встречей Путин и Трампа 

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский в спешке провёл серию переговоров с западными лидерами накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The New York Times.

«Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах», — отмечает издание. По его данным, глава киевского режима поговорил почти с 30 мировыми лидерами, а его советники провели личные и онлайн-встречи с высокопоставленными чиновниками из Европы и США.

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже (Аляска). Пресс-секретарь Каролин Левитт подтвердила место проведения, а помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После объявления о предстоящем саммите Зеленский заявил, что не согласится на территориальные уступки, сообщает РИА Новости

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Новости России

«Вице-Мисс Россия 2017» Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем — Baza

Животное, пробив лобовое стекло, сильно травмировало сидевшую на переднем пассажирском месте девушку. 
Культура и события

Гастрономический фестиваль «Хлеба и зрелищ» пройдёт в Рязани

Посетителей ждут мастер-классы на «вкусную» тематику, детская анимация и концерт артистов вокальной школы «Фасоль», группы «Лава Бэнд» и ансамбля позитивной музыки «Парнас»
Новости России

Депутат Госдумы Колесник оценил, как удары ВСУ повлияют на переговоры Путина и Трампа

ВСУ 14 августа ударили беспилотниками по мирным объекта в Белгороде и Ростове-на-Дону.
Новости России

Шнуров согласился с запретом пяти песен «Ленинграда» для несовершеннолетних, назвав решение суда верным

«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда!» — заявил Шнуров
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал Марату Хуснуллину о развитии Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в телеграм-канале о прошедшей встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. 
Новости России

Священник рассказал, что православным нужно в первую очередь сделать в Медовый Спас

Традиционно в этот день освящают свежесобранный мед, что и дало название празднику.
Транспорт и дороги

Расписание некоторых рязанских изменится 18 и 21 августа в связи с модернизацией инфраструктуры 

Технологические «окна» назначены с 05:00 до 07:30, на период которых движение поездов на перегоне будет осуществляться в реверсивном режиме по 1 пути.
Власть и политика

Министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Денис Тараканов покинул пост

Обязанности министра на данный момент исполняет его первый заместитель Андрей Кричинский. 