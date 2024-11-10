Воскресенье, 10 ноября, 2024
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NYT: Россия собрала 50-тысячный контингент для наступления в Курской области

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Алексей Самохин
Фото: Минобороны РФ

Для возврата захваченных ВСУ территорий в Курской области Россия собрала 50-тысячную армию, пишет The New York Times, ссылаясь на данные американских и украинских официальных лиц.

Украинская сторона ожидает, что наступление ВС РФ начнётся в ближайшие дни.

NT в своей статье отмечает, что 50-тысячный контингент Россия сумела сосредоточить без вывода войск с территории СВО. Западные журналисты пишут, что это позволяет Москве наступать на нескольких фронтах одновременно.

— Российские войска отвоевывают часть территории, которую Украина захватила в Курске в этом году. Они атакуют украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским огнём, но пока не начали крупное наступление, — пишет издание.

Автор статьи пишет, что к боям в Курской области готовятся северокорейские войска. Они тренируются вместе с россиянами.

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