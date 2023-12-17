Воскресенье, 17 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

NYT оценил потери иностранных компаний от ухода из России в 103 млрд $

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
spot_img

Потери иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала СВО, превысили 103 млрд долларов. Оценку провела газета The New York Times, пишет «Лента.ру».

По версии издания, президент России Владимир Путин превратил уход крупных западных компаний в «неожиданную удачу для российской элиты и самого государства».

В то же время журналисты выяснили, что большинство представителей иностранного капитала из России не уходят, не желая терять инвестиции.

Владимир Путин говорил ранее, что иностранные компании продолжают работать на территории РФ, несмотря на давление западных чиновников. Их число даже увеличилось.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах