NYT оценил потери иностранных компаний от ухода из России в 103 млрд $

Потери иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала СВО, превысили 103 млрд долларов. Оценку провела газета The New York Times, пишет «Лента.ру».

По версии издания, президент России Владимир Путин превратил уход крупных западных компаний в «неожиданную удачу для российской элиты и самого государства».

В то же время журналисты выяснили, что большинство представителей иностранного капитала из России не уходят, не желая терять инвестиции.

Владимир Путин говорил ранее, что иностранные компании продолжают работать на территории РФ, несмотря на давление западных чиновников. Их число даже увеличилось.