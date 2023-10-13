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Нутрициолог рассказала, почему опасно пить чай и кофе с сахаром

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Нутрициолог Елена Башкирова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, почему не стоит добавлять сахар в чай и кофе. Эти напитки в сладком варианте, по словам специалиста, могут серьёзно навредить здоровью.

По словам Башкировой, сам сахар не столько опасен, сколько опасна его неправильная дозировка. Часто нарушаем дозировки мы именно тогда, когда добавляем сахар в напитки. Как итог — минутка отдыха за чашкой чая или кофе с несколькими ложками сахара заставляет поджелудочную железу вырабатывать много инсулина. Основная опасность всплеска инсулина заключается в отложении жира на животе, перепадах настроения, а также росте разных тканей: папиллом, полипов, миом и даже новообразований.

— И, конечно, развивается инсулинорезистентность — верный шаг на пути к сахарному диабету второго типа. Избыток сахара в рационе также приводит к метеоризму, болям в животе и плохому ночному сну, — говорит она.

Ещё одна проблема — гликация, или «засахаривание» внутренних белковых структур. Из-за этого снижается иммунитет, ухудшается кровоснабжение тканей и появляются ранние морщины.

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