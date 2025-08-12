18+

Любой алкоголь вреден, но домашние настойки особенно опасны, рассказала Life.ru нутрициолог Лариса Никитина. Это непроверенные напитки с высоким содержанием алкоголя (16–60%) и сахара (до 30 г на 100 мл). В их составе — травы, фрукты, ягоды, корни и другие растения, содержащие биологически активные вещества.

Эксперт выделила три главные опасности:

Яд из косточек

Напитки на вишне, абрикосе и миндале могут быть опасны из-за амигдалина в косточках. При расщеплении он превращается в синильную кислоту — яд. Чем больше косточек и дольше настаивание, тем выше риск. Лучше избегать использования косточек или тщательно их очищать.

Инфекция при изготовлении

Приготовление настоек требует стерильности: чистых рук, продезинфицированной посуды и тщательно вымытых ингредиентов. Нарушение этих правил может привести к попаданию в напиток опасных микроорганизмов. Особенно важно соблюдать технологии при работе с косточковыми плодами.

Превышение дозировки

Из-за высокого содержания сахара и спирта настойки перегружают поджелудочную железу и сосуды. Для стимуляции аппетита достаточно всего 25–30 г перед едой.



Помните!!! Даже у здорового человека реакция на спирт и сахар может быть непредсказуемой. Для стимуляции аппетита достаточно небольшой порции (25–30 граммов) перед едой, а не всей бутылки.