Нумеролог рассказал о судьбоносных особенностях даты 22 июня

22 июня — время, когда людей «захлестнёт» волна перемен и энергии. О судьбоносных особенностях этой даты рассказал в интервью «Вечерней Москве» нумеролог Владимир Кузнецов.

Если сложить по порядку все цифры в дате 22.06.2022, получается число 7 — одно из самых загадочных и интересных в нумерологии. Оно — предвестник неожиданностей, открытия самых смелых перспектив. При этом у числа тёплая энергетика, так что перемены, скорее всего, будут позитивными.

По мнению Кузнецова, 22 июня будет намного проще наладить отношения в семье, восстановить утраченные дружеские отношения, зарекомендовать себя с хорошей стороне в коллективе. Правда, для этого придётся сделать первый шаг и взять на себя функцию миротворца.

Кроме того, 22 июня есть возможность повысить свой чувственный потенциал. Важно слушать своё сердце и не бояться действовать. Встретить свою вторую половинку смогут те, кто с особой внимательностью отнесётся к поискам партнёра.

Владимир Кузнецов предостерегает людей от погружения в иллюзии 22 июня. Очень важно проявлять к людям снисходительность и терпение, иначе могут назреть серьёзные конфликты. Важно сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Также важно проявлять осторожность на дороге и не употреблять алкоголь.