Пятница, 5 июля, 2024

Нумеролог предупредила, что самый страшный день июля настанет вот-вот

Автор: 7info7

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Фото с сайта freepik.com

Приближается один из самых опасных дней июля. О нём в интервью 7info предупреждала астролог и нумеролог Эмма Райман.

В своём прогнозе Эмма выделила дату 7 июля. Она объяснила: число 7 в нумерологии символизирует духовные испытания и внутренние конфликты. В этот день возможно обострение интуитивного восприятия, что может привести к сомнениям и нерешительности:

— Посвятите этот день самоанализу и медитации. Избегайте важных встреч и переговоров, так как эмоциональное напряжение может привести к недопониманию, — советует эксперт

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