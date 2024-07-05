Нумеролог предупредила, что самый страшный день июля настанет вот-вот

Приближается один из самых опасных дней июля. О нём в интервью 7info предупреждала астролог и нумеролог Эмма Райман.
В своём прогнозе Эмма выделила дату 7 июля. Она объяснила: число 7 в нумерологии символизирует духовные испытания и внутренние конфликты. В этот день возможно обострение интуитивного восприятия, что может привести к сомнениям и нерешительности:
— Посвятите этот день самоанализу и медитации. Избегайте важных встреч и переговоров, так как эмоциональное напряжение может привести к недопониманию, — советует эксперт