Популярный нумеролог Кристина Парфёнова представила свой прогноз для России на вторую половину 2023 года. Судя по её словам, грядут масштабные изменения, которые затронут каждого.

Уже совсем скоро российская власть направит силы на то, чтобы искоренить развратные западные ценности и укрепить исконно русские традиции. Важной частью внутренней политики может стать возврат к законодательству СССР.

Что касается геополитических противостояний, то ждать их окончания в этом году точно не приходится. Не случится в 2023 году масштабного экономического кризиса, заявила Парфёнова в интервью Life.