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Понедельник, 1 мая, 2023

Нумеролог Парфёнова назвала даты завершения мирового конфликта

Стремительно развивающийся мировой конфликт приковывает внимание российских эзотериков. Каждый из них составляет свой прогноз на его исход. Не стала исключением нумеролог Кристина Парфёнова.

Парфёнова убеждена: об окончании конфликта речи не идёт. Увы, противоборство на мировой арене слишком велико, и потушить его будет очень сложно.

– Сила инерции пока велика, – говорит Парфёнова в интервью Life.

При этом у нумеролога есть и позитивная новость для россиян: в 2023 году сложных экономических перипетий не ожидается.

И хотя до до взаимопонимания в мире ещё очень далеко, в России этот год может быть ознаменован духовным пробуждением общества.

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