Стремительно развивающийся мировой конфликт приковывает внимание российских эзотериков. Каждый из них составляет свой прогноз на его исход. Не стала исключением нумеролог Кристина Парфёнова.

Парфёнова убеждена: об окончании конфликта речи не идёт. Увы, противоборство на мировой арене слишком велико, и потушить его будет очень сложно.

– Сила инерции пока велика, – говорит Парфёнова в интервью Life.

При этом у нумеролога есть и позитивная новость для россиян: в 2023 году сложных экономических перипетий не ожидается.

И хотя до до взаимопонимания в мире ещё очень далеко, в России этот год может быть ознаменован духовным пробуждением общества.