Нумеролог назвала лучшие даты для свадьбы в мае-2025

Нумеролог Майя Королёва рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие даты подходят лучше всего для свадеб в мае 2025 года.

С точки зрения нумерологии, выбор даты какого-либо события — процесс важный и увлекательный. Тем более такого события, как свадьба, влияющего на всю дальнейшую жизнь человека.

По мнению Королёвой, в последнем месяце весны стоит обратить внимание на дату 7 мая. Число 7 по нумерологическим меркам ассоциируется с духовностью, внутренним миром и глубокими связями.

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Союз, заключённый в этот день, может стать долгим и крепким, основанным на доверительных отношениях.

Число 11 считается «мастер-числом», наполненным интуицией и высоким уровнем понимания между людьми. Женившиеся 11 мая могут прожить в гармонии, оказывая друг другу поддержку.

Ещё одна удачная дата — 22 число. Она олицетворяет олицетворяет силу, баланс и стремление к совместному росту. Брак, заключённый в этот день, с большой долей вероятности будет крепким и стабильным.

«Кроме того, даты, чья сумма чисел приводит к числу 6, также считаются благоприятными, так как это число символизирует любовь, гармонию и заботу», — отметила нумеролог.

В качестве примера она приводит число 15 — 1+5=6.

Отметим также, что в народе есть поверие: женившиеся в мае будут маяться всю жизнь. Хотя это не более чем суеверие, решать все же вам.