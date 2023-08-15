Лидерскими качествами чаще всего обладают люди, рождённые 1, 10, 19, 28 числа. Об этом порталу «Москва 24» рассказала нумеролог, психолог, таролог Виктория Крылова.

Крылова подчеркнула: одинаковых людей не бывает, но у некоторых есть общие черты. Родившиеся в эти даты от природы получают качества руководителя. Такие люди постоянно развиваются, ищут новые проекты, им чужда рутинная, однообразная работа.

Они любят риск, соперничество, награды, из них часто получаются отличные спортсмены, известные бизнесмены.

Родившиеся 1 числа с самого начала имеют огромное желание достичь успеха, определённый статус, обладают силой подавлять других, требовательны, любят дисциплину, сказала Крылова.

У рождённых 10 числа все эти качества ослабляет цифра 0, но и они всегда в центре внимания, обладают силой для достижения успеха.

Рожденные 19-го — активисты и вдохновители. Это очень сильные личности, которые преодолевают трудности напролом. Помешать добиться статуса и богатства им могут препятствия, которые люди создают себе сами.

Родившиеся 28 числа — бойцы по жизни. Благодаря упрямству и бесстрашию, они способны преодолеть препятствия, встречающиеся на пути.