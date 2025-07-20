Нумеролог Лада Северская назвала даты августа, способные перевернуть вашу жизнь

Пока вы планируете отпуск или просто ждёте, когда установится хорошая погода, Вселенная уже готовит нам сюрпризы. В августе 2025 года наступят дни, которые могут стать поворотными — именно в это время особенно сильны энергии трансформации.
Нумеролог Лада Северская рассказала, на какие даты стоит обратить внимание и как правильно использовать их потенциал.
Почему август особенный
Август — восьмой месяц года, а число 8 в нумерологии символизирует власть, карму, денежные потоки и процветание. Это период, когда особенно чувствуется энергия действия и последствий. Всё, что вы запускаете в такие дни, усиливается — словно в жизни включили режим ускорения «×2».
Особенно важными считаются даты с повторяющимися цифрами — это своеобразные «коды Вселенной», которые можно использовать для запуска перемен.
Сильные даты августа 2025
08.08 — День усиления желаний
Одна из самых мощных дат месяца. Энергия восьмёрок придаёт вес всем вашим намерениям.
Что делать:
- Пропишите цели на остаток года
- Медитируйте, визуализируйте желаемое
- Начинайте масштабные проекты.
Всё, во что вы вложите внимание 8 августа, получит мощный импульс.
11.08 — Интуиция на максимум
Число 11 связано с интуицией и энергетическим восприятием. Будьте особенно внимательны к знакам.
Что делать:
- Прислушивайтесь к внутреннему голосу
- Не спорьте и избегайте суеты
- Запоминайте сны и наблюдайте за повторяющимися символами.
День подходит для глубоких, осознанных решений без давления извне.
17.08 — День духовной перезагрузки
Сумма чисел этой даты в нумерологии даёт 7 — число трансформации и переосмысления.
Что делать:
- Проведите практики прощения и отпускания
- Сделайте генеральную уборку
- Удалите ненужные контакты и завершите долги (в том числе моральные).
Отличное время, чтобы «снять старую кожу» и освободить пространство для нового.
20.08 — Развилка выбора
Комбинация цифр 2 и 0 символизирует баланс и возможность переписать старые сценарии.
Что делать:
- Проанализируйте, где вы действуете на автопилоте
- Перестройте личные границы
- Учитесь говорить «нет», особенно в тех случаях, когда раньше не решались
Этот день поможет выйти из привычного круга и выбрать новый путь.
28.08 — Завершение и старт
Число 28 — соединение личной силы (2) и кармической энергии (8). Это день, когда завершается один цикл и начинается новый.
Что делать:
- Начните обучение
- Подпишите важные документы
- Вложитесь в себя: купите книгу, абонемент, начните курс или коучинг.
Всё, что вы сделаете для своего развития, даст долгосрочный эффект.
Бонусный совет
Даже если вы скептически относитесь к нумерологии, воспринимайте эти даты как напоминание: остановиться, прислушаться к себе и действовать осознанно. Август 2025 года полон скрытых поворотов, и именно в такие моменты случаются самые глубокие трансформации.