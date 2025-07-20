Нумеролог Лада Северская назвала даты августа, способные перевернуть вашу жизнь

Пока вы планируете отпуск или просто ждёте, когда установится хорошая погода, Вселенная уже готовит нам сюрпризы. В августе 2025 года наступят дни, которые могут стать поворотными — именно в это время особенно сильны энергии трансформации.

Нумеролог Лада Северская рассказала, на какие даты стоит обратить внимание и как правильно использовать их потенциал.

Почему август особенный

Август — восьмой месяц года, а число 8 в нумерологии символизирует власть, карму, денежные потоки и процветание. Это период, когда особенно чувствуется энергия действия и последствий. Всё, что вы запускаете в такие дни, усиливается — словно в жизни включили режим ускорения «×2».

Особенно важными считаются даты с повторяющимися цифрами — это своеобразные «коды Вселенной», которые можно использовать для запуска перемен.

Сильные даты августа 2025

08.08 — День усиления желаний

Одна из самых мощных дат месяца. Энергия восьмёрок придаёт вес всем вашим намерениям.

Что делать:

Пропишите цели на остаток года



Медитируйте, визуализируйте желаемое



Начинайте масштабные проекты.



Всё, во что вы вложите внимание 8 августа, получит мощный импульс.

11.08 — Интуиция на максимум

Число 11 связано с интуицией и энергетическим восприятием. Будьте особенно внимательны к знакам.

Что делать:

Прислушивайтесь к внутреннему голосу



Не спорьте и избегайте суеты



Запоминайте сны и наблюдайте за повторяющимися символами.



День подходит для глубоких, осознанных решений без давления извне.

17.08 — День духовной перезагрузки

Сумма чисел этой даты в нумерологии даёт 7 — число трансформации и переосмысления.

Что делать:

Проведите практики прощения и отпускания



Сделайте генеральную уборку



Удалите ненужные контакты и завершите долги (в том числе моральные).



Отличное время, чтобы «снять старую кожу» и освободить пространство для нового.

20.08 — Развилка выбора

Комбинация цифр 2 и 0 символизирует баланс и возможность переписать старые сценарии.

Что делать:

Проанализируйте, где вы действуете на автопилоте



Перестройте личные границы



Учитесь говорить «нет», особенно в тех случаях, когда раньше не решались



Этот день поможет выйти из привычного круга и выбрать новый путь.

28.08 — Завершение и старт

Число 28 — соединение личной силы (2) и кармической энергии (8). Это день, когда завершается один цикл и начинается новый.

Что делать:

Начните обучение



Подпишите важные документы



Вложитесь в себя: купите книгу, абонемент, начните курс или коучинг.



Всё, что вы сделаете для своего развития, даст долгосрочный эффект.

Бонусный совет

Даже если вы скептически относитесь к нумерологии, воспринимайте эти даты как напоминание: остановиться, прислушаться к себе и действовать осознанно. Август 2025 года полон скрытых поворотов, и именно в такие моменты случаются самые глубокие трансформации.