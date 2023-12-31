Нумеролог Егиазарова недвусмысленно намекнула на печальный финал Украины

Почти два года продолжается специальная военная операция на Украине. Ведомая Западом Незалежная стремительно ослабевает, теряя территории, вооружение и какие-либо шансы на счастливое будущее. Многие эзотерики убеждены: выбрав свой путь, Украина стремительно приближает свой печальный финал. Недвусмысленно на это намекнула на передаче «Прямой эфир» на канале «Россия 1» известный нумеролог Кристина Егиазарова.
По её словам СВО завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. А на Украины череда серьёзных потрясений не завершится. Страну после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать
О судьбе Украины бытуют другие похожие прогнозы. О том, будет ли существовать Незалежная в ближайшие годы, размышляет таролог Павел Кучинский. По его словам, будущее Украины определяет карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.
Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.
Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:
Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.
Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.
Ещё один индийский стролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции: