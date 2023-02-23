Спецоперация на Украине длится уже год. По прогнозам ведущего спикера, нумеролога и политического эксперта Джули По, СВО должна закончится либо победой России, либо началом Третьей Мировой войны. Джули определила сроки концом сентября – началом октября. О причинах и предпосылках начала Третьей Мировой войны Джули не раз говорила во время своих стримов на YouTube-канале. Но нужно понимать, что одно спонтанное событие, как, например, недавнее землетрясение в Турции, может повести историю по совершенно другому сценарию. Однозначное предсказание на отдаленное будущее сделать сложно, нумерология – гибкая наука. Однако нумеролог составила чёткий прогноз развития событий в зоне СВО на март.

Вот как Джули По обозначила знаки марта:

Если вы увлекаетесь нумерологией, вам будет нетрудно самим прочитать, что скрыто за числовыми кодами прогностики на март. Другим же Джули объясняет:

– Март имеет очень яркую окраску в прогностике, поскольку носит знак Тайного Рыцаря. Такое сочетание чисел выходит крайне редко и говорит о закулисных играх и теневом контроле. Кто-то издалека будет дёргать за ниточки и держать в напряжении все линии сражений. К тому же, знаки указывают на мощные атаки со стороны Украины. Здесь дело не только в том, что Запад разрешил нападать. А в том, что они будут применять уже ввезённое на территорию Украины оружие, либо резервы.

Всему виной — дезинформация

Внутри нашей страны возникнет конфликт среди специальных разведывательных служб и оперативных военных групп. Всё потому что получаемые сведения будут либо неверны, либо не будут полными. Это может вызвать небольшие трудности при наступлении и обороне. Могут возникнуть ситуации, когда будет упущена крайне важная информация, либо будут деактивированы разведывательные спутниковые комплексы или линии связи. Многое останется в тени. При этом у Украины в этот момент ситуация будет чуть лучше. Есть вероятность, что мы не будем знать в полной мере о поставляемом оружии Украине, что так же вызовет ряд вопросов к службам, отвечающим за обработку внешней информации.

Март характерен прямым столкновением. Если февраль был относительно спокойным, инициатива находилась в руках российской армии, то в марте мы увидим бои «стенка на стенку», причём порой отчаянные и бесполезные со стороны ВСУ. Так они показывают своему западному партнёру, что готовы идти до конца. В марте высока вероятность прорыва линии обороны России, но все же речь не идет о значительном успехе Украины. ВСУ будут атаковать с нескольких сторон, но эти наступления обречены на провал.

На территорию Украины в марте начнут приезжать иностранные военные, которые открыто вступят в ряды ВСУ. Но их участие будет малозначительным. Серьёзных нападений на территории России, в том числе на Крым, в марте не предвидится, а все атаки будут отражены.

Запад ждёт поражения Украины

ВСУ будут испытывать голод вооружения, и Зеленский начнёт угрожать Западу, причём весьма открыто и дерзко. Эту риторику подхватит и Польша. По знакам, Западу выгодно поражение Украины, чтобы измотать её и спровоцировать более сильных соперников России вступить в бой. Запад ждёт провала ВСУ, чтобы Польша, Румыния и США могли разделить между собой территории.

В марте стоят знаки провокаций, которые могут быть организованы Украиной на чужих территориях, чтобы принудить другие страны ввязаться в конфликт. Так как в марте стоит знак Теневого Рыцаря, то распознать этот хитрый план пока не удастся. Также знаки говорят о покушениях или смещениях с должностей крупных военных генералов и военных чиновников, причем не только в Украине, но и в Европе.

Неприятные знаки вышли относительно Одесского направления – применение мощного оружия, призывающего прятаться в укрытия. Похоже на внутреннюю диверсию, блокаду города, использование городских зданий и площадей для обстрела территорий России и фронта.

– Я уже говорила о том, что Одесса будет присоединена к России, но этот город станет нашим подарком, а не боевой целью. Вполне возможно, что граждане сами поднимут вопрос о необходимости получить защиту у России. Процесс угнетения города начнется уже в марте 2023 года, – отметила Джули По.

Прогноз Джули сложно назвать позитивным. Ситуация накаляется. Ещё более полугода Украина и её мнимые союзники будут пытаться поделить страну на части. Ощутимое поражение Украины – неизбежная цель Запада и повод для выступления США, Румынии и Польши против России.

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