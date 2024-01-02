Нумеролог Анастасия Тор рассказала, кому в новом году точно не стоит надеяться на «авось»

Новый 2024 год принесёт многим людям заветные возможности и откроет перед ними ранее закрытые двери. Такие выводы можно сделать из прогноза нумеролога Анастасии Тор, который опубликован в издании «МК в Питере».

Так, рождённые в январе смогут наконец-то совершить фееричный прорыв в карьерных и финансовых вопросах, если во всех делах будут придерживаться принципа дальновидности, уберут из мыслей и речей то самое любимое русским человеком слово «авось» и будут анализировать каждый шаг. 2024 год подарит им много возможностей. Важно только не сдаваться и помнить: любое падение – временно и является шагом к успехам.

Ранее популярный нумеролог Кристина Егиазарова перечислила даты 2024 года, когда обязательно что-то случится. Нумеролог обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.

В том, что предсказать сложные даты можно заранее, мы убедились в 2023 году. Так, сбылись пророчества о «самом страшном дне июля». Астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту предупреждали нас о возможной трагедии. Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, к которому, как оказалось, причастны украинские спецслужбы. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма в этот день, попросту оказались заложниками ситуации.